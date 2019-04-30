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Итудис: игроки «НН» будут выходить на матчи с ЦСКА как на последний бой

Итудис: игроки «НН» будут выходить на матчи с ЦСКА как на последний бой
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новогородом».

«В серии с «НН» у нас будет немного иная ротация состава, чем в противостоянии с «Басконией». Своё время получат Иван Ухов и Семён Антонов. Мы сфокусированы на предстоящих матчах и хорошо изучим все плюсы и минусы «НН». Поверьте, даже без Стребкова и Перри это очень крепкая команда, которую возглавляет отличный тренер. Лукич умеет мотивировать своих игроков. На эти матчи они будут выходить как на последний бой», — приводят слова Итудиса «Известия».

Первый матч серии ЦСКА — «Нижний Новгород» состоится в Москве 4 мая и начнётся в 13:00 мск.

«Армейцы» завершили регулярный чемпионат Лиги ВТБ на первом месте, «Нижний Новогород» — на восьмом.

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