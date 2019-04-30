Билл Симмонс: «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» благодаря Дюранту, а не судьям

Известный американский журналист Билл Симмонс считает, что «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» в первую очередь благодаря действиям на паркете, а не решениям рефери. Встреча прошла в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась со счётом 104:100 в пользу хозяев.

«Мы можем говорить о судьях 24 часа подряд. Мне кажется, этим мы и занимаемся. Но есть только один способ смотреть на случившееся. «Уорриорз» выиграли в первом матче благодаря тому, что Кевин Дюрант сыграл лучше Джеймса Хардена во второй половине. Это не то же самое, что серия «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2002 году. Хватит об этом говорить», — написал Симмонс на своей странице в «Твиттере».

Ранее НБА опубликовала отчёт о последних двух минутах первого матча «Голден Стэйт» — «Хьюстон». Лига сообщила, что судьи допустили три ошибки, все — в пользу «Уорриорз».