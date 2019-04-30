Церковный: во время сезона у нас не было игр, к которым мы подходили без травм

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный подвёл итоги регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«У нас был очень сложный регулярный сезон — фактически не было игр, к которым мы подходили без травмированных. Сейчас у тренеров впервые появилась возможность выбирать оптимальный состав на игру. Это, безусловно, главное, что добавляет нам оптимизма перед матчами плей-офф.

Восстановился и набирает кондиции Сергей Карасёв, которого очень не хватало. Преимущество своей площадки понятие относительное — даже одна победа на выезде уже в корне изменит ситуацию. Мы прекрасно понимаем, что сейчас всё в наших руках и наших силах. Настрой в команде боевой, будем биться. Мы в долгу перед нашими болельщиками», — приводят слова Церковного «Известия».

В первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет с БК «Локомотив-Кубань».