Итудис: в серии с «Нижним Новгородом» у ЦСКА будет ротация

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. Соперником ЦСКА в первом раунде станет «Нижний Новгород».

«В серии с «Нижним Новгородом» у нас будет немного иная ротация состава, чем в противостоянии с «Басконией». Своё время получат Иван Ухов и Семён Антонов. Мы сфокусированы на предстоящих матчах и хорошо изучим все плюсы и минусы «Нижнего Новгорода».

Поверьте, даже без Стребкова и Перри это очень крепкая команда, которую возглавляет отличный тренер. Лукич умеет мотивировать своих игроков. На эти матчи они будут выходить, как на последний бой», — приводят слова Итудиса «Известия».

Напомним, ЦСКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а «Нижний Новгород» — восьмое.