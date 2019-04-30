Астахов: надеюсь, что игроки «Химок» восстановятся к четвертьфиналу

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов поделился ожиданиями от матчей первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. Соперником «Химок» станет «Астана».

«Преимущество своей площадки — это всегда важно и даёт нам определённый бонус. Но каждая игра с «Астаной» — это отдельная история, как всегда бывает в плей-офф. Мы будем готовиться к очень серьёзному сопернику, для нас эти игры — самые важные на этой стадии чемпионата. У нас болеет Тимма, у многих ребят есть микротравмы, но надеюсь, что к четвертьфиналу все вернутся в строй», — цитируют Астахова «Известия».

Напомним, «Химки» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заняли третье место, а «Астана» — шестое. Первый матч серии состоится 5 мая в Химках.