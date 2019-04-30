Винс Картер планирует провести в НБА ещё один сезон

Ветеран НБА, 42-летний Винс Картер намерен провести в лиге ещё один сезон. Следующий регулярный чемпионат станет 22-м в карьере самого возрастного действующего игрока. Уходящий сезон он провёл в составе «Атланты Хоукс», но уже в межсезонье Картер станет свободным агентом. При этом не совсем понятно, вернётся ли он в сезоне 2019/2020 именно с «Хоукс».

«Я вернусь на следующий сезон. Мне бы хотелось остаться в „Атланте“. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова баскетболиста AJC.

В регулярном чемпионате-2018/2019 Винс принял участие в 76 матчах, набирая в них 7,4 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем.

Винс Картер занимает 20-е место в списке самых результативных игроков лиги за всю историю. В его активе 25430 набранных очков. Также он занимает 6-е место в списке лидеров по количеству точных трёхочковых — 2229.