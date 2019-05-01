Миллз поможет сборной Австралии на чемпионате мира

Разыгрывающий защитник сборной Австралии и «Сан-Антонио Спёрс» Патрик Миллз заявил о готовности помочь национальной команде на чемпионате мира 2019 года.

«Я в восторге от возможности одеть майку в зелёно-золотых цветах и вернуться в лагерь команды. Мы можем сфокусироваться на нашей задаче, которая будет заключаться в том, чтобы создать историю», — приводит слова Миллза Sportando.

В регулярном чемпионате 2018/2019 защитник принял участие в 82 встречах, набирая в них 9,0 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 3,0 передачи в среднем.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На стадии первого группового этапа Австралия померится силами с соперниками из Канады, Литвы и Сенегала.