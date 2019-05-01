«Даллас Маверикс» в межсезонье попробует подписать К. Уокера или Миддлтона

Руководство «Даллас Маверикс» заинтересовано в подписании контракта с разыгрывающим защитником «Шарлотт Хорнетс» Кембой Уокером или лёгким форвардом «Милуоки Бакс» Крисом Миддлтоном. При этом не исключается вариант, при котором в Техасе будут подписать контракт и с тем, и с другим, сообщает Clutch Points. Оба игрока в межсезонье получат статус неограниченно свободных агентов.

Уокер в завершившемся регулярном чемпионате принял участие в 82 матчах, набирая в них 25,6 очка, собирая 4,4 подбора и совершая 5,9 передачи в среднем. Что касается Миддлтона, то он в регулярном первенстве принял участие в 7 играх, собирая в них коллекцию из 18,3 очка, 6,0 подбора и 4,3 передачи в среднем. В пяти матчах плей-офф его статистика составляет 18,4 очка, 6,4 подбора и 4,6 передачи.