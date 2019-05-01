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29 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

29 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
Баскетбол / НБА

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и победил с разгромным счётом 123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 29 очков, 10 подборов, 4 результативных передач, 2 перехватов и блок-шота за 31 минуту. 28 очков в составе победителей набрал Крис Миддлтон, 21 — у Эрика Бледсо.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Маркус Моррис, на счету которого 17 очков. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Эл Хорфорд (15 очков, 8 подборов).

Таким образом, «Милуоки» сравнял счёт в полуфинальной серии — 1-1. Следующий матч состоится в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» 4 мая, начало – в 3:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
01 мая 2019, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
123 : 102
(25:30, 34:25, 39:18, 25:29)
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 28, Бледсо - 21, Хилл - 10, Лопес - 10, Миротич - 9, Коннотон - 5, Ильясова - 4, Снелл - 3, Уилсон - 2, Фрейзер - 2, Брогдон, Браун
Бостон Селтикс: Моррис - 17, Браун - 16, Хорфорд - 15, Ирвинг - 9, Розир - 9, Уонамэйкер - 7, Ябуселе - 6, Тейтум - 5, Хэйворд - 5, Оджелей - 5, Уильямс - 4, Бэйнс - 4, Тайс
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