29 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и победил с разгромным счётом 123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 29 очков, 10 подборов, 4 результативных передач, 2 перехватов и блок-шота за 31 минуту. 28 очков в составе победителей набрал Крис Миддлтон, 21 — у Эрика Бледсо.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Маркус Моррис, на счету которого 17 очков. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Эл Хорфорд (15 очков, 8 подборов).

Таким образом, «Милуоки» сравнял счёт в полуфинальной серии — 1-1. Следующий матч состоится в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» 4 мая, начало – в 3:00 мск.