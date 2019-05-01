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Видеообзор разгромной победы «Милуоки» во втором матче серии с «Бостоном»

Видеообзор разгромной победы «Милуоки» во втором матче серии с «Бостоном»
Баскетбол / НБА

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и победил с разгромным счётом 123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29).

Главным героем встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 29 очков, 10 подборов, 4 результативных передач, 2 перехватов и блок-шота за 31 минуту. 28 очков в составе победителей набрал Крис Миддлтон, 21 — у Эрика Бледсо.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Маркус Моррис, на счету которого 17 очков. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Эл Хорфорд (15 очков, 8 подборов).

Таким образом, «Милуоки» сравнял счёт в полуфинальной серии — 1-1. Следующий матч состоится в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» 4 мая, начало – в 3:00 мск.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

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