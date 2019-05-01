Буденхольцер: во втором матче серии «Милуоки» стал похож на себя

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер остался доволен тем, как преобразилась его команда во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» по сравнению в первой встречей.



«Думаю, на этот раз мы были больше похожи на себя, чем два дня назад. Мне понравился настрой всех без исключения баскетболистов, их активность и бойцовский дух. А Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон и Эрик Бледсо по-настоящему вели за собой команду. Теперь нам нужно сохранить это состояние и перенести его в Бостон, чтобы играть там в том же духе», – приводит слова Буденхольцера ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Милуоки» 123:102. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным 1-1. Следующие два матча состоятся в Бостоне.

Буденхольцер против Стивенса. Превью серии «Милуоки» — «Бостон» В зарубе между «Бакс» и «Селтикс» на первый план выйдут тренерские решения.