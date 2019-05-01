Ирвинг: «Бостон» взял меня не для того, чтобы я переживал из-за промахов

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг уверен, что низкая результативность во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» не повлияет на его дальнейшее выступление.



«Я не чувствую никакого дополнительного давления. «Бостон» взял меня не для того, чтобы я переживал из-за промахов. Я готов вернуться на площадку для новой битвы. Мне нравится ситуации, в которых нужно нанести ответный удар. Хотел бы, чтобы они возникали постоянно», – цитирует Ирвинга ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Бостона» 102:123. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным 1-1. Ирвинг в этом матче набрал 9 очков, реализовав 4 из 18 бросков с игры, совершил 5 подборов, отдал 4 передачи, сделал перехват и поставил блок-шот за 31 минуту.