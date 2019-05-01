Сокрушительные данки Янниса Адетокунбо и Дрэймонда Грина – в топ-5 дня в НБА

Фирменный трёхочковый с отшагиванием атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена через руки Андре Игуодалы, шикарная стремительная контратака «Голден Стэйт Уорриорз», начатая передачей через полплощадки Стивена Карри и завершёная мощным броском сверху атакующего защитника Клэя Томпсона, сокрушительный данк лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, невероятное попадание атакующего защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна в полёте спиной к кольцу, а также зверский «гвоздь» двумя руками мощного форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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