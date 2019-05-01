Дрэймонд Грин: неужели мы играем только для того, чтобы все обсуждали судейство?

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение о судействе второго матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».



«Думаю, что судьи отработали отлично. Они позволяли силовую борьбу обеим командам и фиксировали нарушения, когда это было необходимо. Меня расстроило то, что последние два дня все говорили не о баскетболе, а только о судействе применительно к нашей серии. Неужели мы играем только ради этого?», – приводит слова Грина ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 115:109. После неё «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед 2-0. Грин в этом матче набрал 15 очков, совершил 12 подборов, отдал 7 передач и сделал 2 перехвата за 39 минут.