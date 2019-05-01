Протокол матча, в котором Чемберлен набрал 100 очков, продан за $ 214 тыс.

Официальный протокол матча, в котором Уилт Чемберлен установил рекорд результативности НБА, набрав 100 очков, был продан с аукциона за $ 214 тыс., сообщает TMZ. При этом стартовая цена уникального документа составляла лишь $ 100 тыс.



Протокол с автографом Чемберлена долгое время хранился у статистика, который и вёл его во время встречи. Однако после смерти владельца его вдова подарила документ другу, который и выставил раритет на аукцион.



Чемберлен набрал 100 очков, выступая за «Филадельфию Уорриорз», в матче с «Нью-Йорк Никс» 2 марта 1962 года. Центровой реализовал 36 из 63 бросков игры, среди которых не было ни одного трёхочкового, и 28 из 32 штрафных. Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счётом 169:147.