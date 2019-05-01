Доневалд: без Хвостова в качестве разыгрывающего есть над чем работать

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился мыслями относительно подготовки к предстоящим матчам плей-офф Единой лиги ВТБ.



«Главной задача – подготовка к плей-офф. В матче с «Калевом» мы дали отдохнуть пятерым игрокам основной ротации и задействовали молодежь. Для них это был хороший опыт. Я доволен тем, как молодые парни показали себя. Они здорово сражались на площадке. Перед игрой с ВЭФ команда провела две тяжелые тренировки. Кроме того, мы снова немного изменили ротацию – дали отдохнуть Рэндлу и выпустили на площадку Кулагина. У нас есть план и есть стратегия.



Без Димы Хвостова в качестве разыгрывающего существуют некоторые моменты, над которыми нужно работать, чтобы показать хорошую игру в плей-офф. Одни детали удается отработать на тренировках, но другие можно отточить только в боевых ситуациях», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.