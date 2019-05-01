Джеральд Хендерсон завершил карьеру в НБА

Атакующий защитник Джеральд Хендерсон принял решение завершить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Closeup360. Хендерсон ранее заявлял, что он хотел бы продолжать карьеру, но вынужден был завершить выступления из-за постоянных травм.



Всего на счету Джеральда Хендерсона 535 матчей в Национальной баксетбольной ассоциации, в которых в среднем он набирал 11,2 очка, совершал 3,2 подбора и выполнял 1,9 передачи за игру.



Всего Хендерсон провёл в НБА восемь сезонов, в основном выступая в составе «Шарлотт». Последним сезоном Хендерсона в НБА был сезон-2016/17, в котором он выступал в составе «Филадельфии». В августе 2017 года Хендерсон перенёс операцию на бедре, на тот момент уже являясь свободным агентом — «Филадельфия» приняла решение отчислить игрока в июле 2017 года.