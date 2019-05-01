Лучшие моменты апреля в Единой лиге ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ на своём YouTube-канале опубликовала видео, посвящённое самым ярким моментам апреля в чемпионате.



Напомним, что в апреле завршился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, по итогам которого победу одержал московский ЦСКА, второе место осталось за УНИКСом, а третьими по итогам регулярного сезона стали подмосковные «Химки».



Помимо этих трёх команд, в плей-офф Единой лиги ВТБ пробились «Локомотив-Кубань», «Зенит», «Астана», «Калев» и «Нижний Новгород». Первые матчи плей-офф Единой лиги ВТБ пройдут 3 и 4 мая 2019 года.



Отметим, что ранее пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила имя лучшего игрока турнира по итогам апреля. Им стал баскетболист таллинского «Калева» Арнетт Моултри.

посмотреть видео с лучшими моментами Лиги в апреле можно на официальном YouTube-канале турнира.