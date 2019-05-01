Бывший защитник «Барселоны» Арройо завершил карьеру

Бывший защитник «Барселоны» Карлос Арройро объявил о завершении карьеры. 39-летний пуэрториканец сообщил, что теперь будет выступать в лиге BIG3.

Напомним, Арройо ранее также долгое время выступал в НБА. В Северной Америке он поиграл за «Торонто Рэпторс», «Денвер Наггетс» и «Орландо Мэджик». В НБА Арройо провёл 569 матчей. В среднем он набирал по 6,6 очка, делал по 3 передачи.

В Европе защитник выступал за «Басконию», «Маккаби Тель-Авив», «Бешикташ», «Галатасарай» и «Барселону». В каталонский клуб Арройо перешёл в 2015 году, но уже через год решил вернуться в Пуэро-Рико. Карьеру Арройо завершил на родине в клубе «Леонес Понсе».