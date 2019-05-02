Роскошная передача Йокича — в видеообзоре 2-го матча серии «Денвер» — «Портленд»

«Денвер Наггетс» во втором матче серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась со счётом 97:90 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, собравший коллекцию из 20 очков, 6 подборов и 6 передач. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард записал в актив 14 очков, 4 подбора, 4 результативные передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 16 очков, собрал 14 подборов, отдал 7 передач и совершил 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

Счёт серии 1-1. Следующая игра состоится в Портленде на арене «Мода-центр» 4 мая и начнётся в 5:30 мск.