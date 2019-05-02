Зрение Хардена должно полностью восстановиться к третьему матчу с «Голден Стэйт»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после возвращения из Окленда прошёл медицинское обследование по поводу повреждения глаз, сообщает ESPN.

Врачи не выявили у Хардена серьёзных проблем. Ожидается, что зрение звёздного игрока полностью восстановится к третьему матчу серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, Джеймс получил повреждение обоих глаз во время второй игры с «Голден Стэйт» (109:115, 0-2) из-за попадания руки форварда калифорнийской команды Дрэймонда Грина.

Третий матч серии «Рокетс» — «Уорриорз» состоится в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 5 мая и начнётся в 3:30 мск.

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