Макгрэйди предложил «Хьюстону» поменять Капелу на Риверса в стартовой пятёрке

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэйди считает, что тренерскому штабу «Хьюстон Рокетс» стоит рассмотреть вариант с использованием маленькой пятёрки в следующих матчах полуфинала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (0-2).

«Рокетс» в первых двух встречах серии набрали на 19 очков меньше, чем соперник, когда их центровой Клинт Капела был на паркете, а калифорнийцы использовали состав из Стивена Карри, Клэя Томпсона, Кевина Дюранта, Андре Игуодалы и Дрэймонда Грина. Когда 24-летний швейцарец находился на скамейке, техасцы набрали на три очка больше, чем эта же пятёрка команды из Окленда.

По мнению Макгрэйди, Капелу в стартовом составе «Хьюстона» должен заменить защитник Остин Риверс.

Третий матч серии «Рокетс» — «Уорриорз» состоится в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 5 мая и начнётся в 3:30 мск.