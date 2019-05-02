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Эмбиид: не собираюсь устраивать проблему из-за низкой результативности

Эмбиид: не собираюсь устраивать проблему из-за низкой результативности
Баскетбол / НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в преддверии третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (1-1) отметил, что приоритетным для него является командный результат.

Во второй игре 25-летний баскетболист продемонстрировал худшую в карьере результативность в плей-офф — 12 очков.

«Важнее всего делать то, о чём меня просят. Если надо ставить заслоны или идти под кольцо, находить партнёров, когда против меня защищаются два или три соперника, я продолжу это делать.

Не собираюсь устраивать проблему из-за того, что набираю меньше очков, чем раньше. Если надо будет совершить только пять бросков и принять правильные решения, именно это я и сделаю», — цитирует Эмбиида ESPN.

Третий матч серии «Рэпторс» — «Сиксерс» состоится в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» завтра, 3 мая, и начнётся в 3:00 мск.

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