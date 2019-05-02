Адетокунбо: «Селтикс» играют на грани неспортивного фола, но не стоит жаловаться

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал победу во втором матче серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс». Встреча завершилась со счётом 123:102, «Бакс» сравняли счёт в серии. Самым результативным игроком матча стал Адетокунбо, набравший 29 очков. Форвард «Милуоки» обвинил соперника в грязной игре, но призвал одноклубников продолжать выполнять свою работу.

«В баскетбол можно играть на грани фола. Но «Селтикс» играют на грани неспортивного фола.

Тем не менее, нужно выходить и, чёрт возьми, играть. Не стоит жаловаться судьям, надо идти и играть», — цитирует форварда «Милуоки» журналист Винсент Гудвилл.

Следующий матч серии «Милуоки» и «Бостон» проведут 4 мая. Эта встреча будет проходить в Бостоне. Победитель серии в финале Восточной конференции сыграет с «Торонто Рэпторс» или «Филадельфией Сиксерс».