Доневалд: сейчас «Зенит» очень опасен

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Нам предстоит тяжелая серия. У «Зенита» выздоровели лидеры, и сейчас он очень опасен. Думаю, эти парни ощущают большую уверенность перед четвертьфиналом. Мы же должны показать в плей-офф все то, над чем работали в последние недели. Выдать свой лучший баскетбол и сделать все необходимое для победы. Ключом к успеху в этой серии станет оборона. Ну и, конечно, рассчитываем на поддержку трибун «Баскет-Холла», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.



Первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» состоится 4 мая 2019 года.

