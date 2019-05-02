Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж перенёс сердечный приступ, сообщает Bleacher Report. Эйнджу стало плохо ночью 2 мая. Ему была оперативно оказана медицинская помощь, и теперь его здоровью ничто не угрожает. В «Бостоне» ожидают, что Эйндж полностью восстановится. В скором времени он будет доставлен в Бостон.

17 марта 2019 года Эйнджу исполнилось 60 лет. В бытность игроком он большую часть карьеры провёл в «Бостон Селтикс». В структуре клуба он работает более 10 лет. При его активном участии в конце минувшего десятилетия в Массачусетсе была выстроена чемпионская команда, завоевавшая титул в 2008 году. В том же 2008 году Эйнджа признали лучшим менеджером года в НБА.

Напомним, на данный момент «Бостон» ведёт борьбу за выход в финал Восточной конференции. В полуфинальной серии «кельты» борются с «Милуоки Бакс».