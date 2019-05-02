«Кливленд» проведёт собеседование с ассистентом тренера «Денвера» Анселдом

Руководство «Кливленд Кавальерс» получило разрешение от «Денвер Наггетс» провести собеседование с первым ассистентом Майка Мэлоуна Уэсом Анселдом-младшим, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Анселд-младший является сыном члена Зала славы Уэса Анселда. В НБА в качестве ассистента главного тренера он работает с 2005 года. «Денвер Наггетс» является его четвёртой командой в тренерской карьере. Ранее он работал ассистентом также в «Вашингтон Уизардс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Орландо Мэджик».

«Кливленд» остался без главного тренера после завершения регулярного чемпионата. Руководство клуба не стало продлевать отношения с Ларри Дрю. Ранее сообщалось, что «Кавальерс» заинтересованы в услугах Шарунаса Ясикявичюса, Джей Би Бикерстаффе и Рика Питино.