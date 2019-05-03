«Филадельфия» разгромила «Торонто» и повела в серии 2-1, у Эмбиида 33+10

В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете разгромил «Торонто Рэпторс» — 116:95. Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счётом 27:14.

В составе победителей дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. В паре шагов от трипл-дабла остановился Джимми Батлер – 22 балла, 9 подборов и 9 результативных передач. 15 очков на счету Джея Джея Редика.

В составе канадской команды 33 балла набрал Кавай Леонард, 20 – Паскаль Сиакам, 13 – Дэнни Грин. Больше никто из игроков «Торонто» не смог преодолеть 10-очковый рубеж.

«Филадельфия» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч также состоится на площадке «Сиксерс» 5 мая, начало – в 22:30.