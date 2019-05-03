Эмбиид повторил феноменальное достижение Данкана, Гарнетта и Оладжьювона

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 33 очка, совершил 10 подборов и поставил 5 блок-шотов в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» после того, как отметился 31 очком, 16 подборами и 6 блок-шотами в четвёртой встрече серии первого раунда с «Бруклин Нетс». Таким образом, он стал лишь шестым баскетболистом в истории лиги, который записал в актив несколько игр с как минимум 30 очками, 10 подборами и 5 блок-шотами в течение одного плей-офф с тех пор, как начали вести учёт блок-шотов в 1982 году.



Ранее подобное удавалось только Хакиму Оладжьювону (трижды), Шакилу О'Нилу, Тиму Данкану, Кевину Гарнетту и Элтону Брэнду.



Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» со счётом 116:95. После неё «Сиксерс» ведут в серии до четырёх побед 2-1. Эмбиид в этом матче также отдал 3 передачи за 28 минут.

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