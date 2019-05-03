Кайл Лоури: я плохо помогаю Каваю Леонарду

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури взял на себя вину на неудачу команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфия Сиксерс», подчеркнув лидерские качества партнёра по команде лёгкого форварда Кавая Леонарда.



«Команда должна помогать Леонарду. Буквально то же самое я говорил и во время игры. Мы должны поддерживать Кавая. Он делает всё возможное и невозможное и в обороне, и в нападении, чтобы мы добивались побед. Но я плохо помогаю ему. Не упрекаю в этом больше никого. Только себя», – приводит слова Лоури ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Торонто» со счётом 95:116. После неё «Рэпторс» уступают в серии до четырёх побед 1-2. Лоури в этом матче набрал 7 очков, совершил 5 подборов, отдал 5 передач и сделал перехват за 38 минут.

«Филадельфия» разгромила «Торонто» и повела в серии 2-1, у Эмбиида 33+10