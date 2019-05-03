Бретт Браун: Джоэл Эмбиид – это жемчужина короны «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфия Сиксерс» Бретт Браун после третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» отметил роль в успехах команды центрового Джоэла Эмбиида.



«Для меня всё начинается с блок-шотов Эмбиида. Можно восторгаться его шикарным данком «мельницей». Можно обсуждать его эффектные финты в трёхсекундной. Но я в первую очередь обращаю внимание на защиту. На данный момент это интересует меня больше всего в серии.



Джоэл – это жемчужина нашей короны и в обороне, и в нападении тоже. Но прежде всего в защите. Он проявил себя выдающимся мастером блок-шотов и игры под кольцом», – цитирует Брауна ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» со счётом 116:95. После неё «Сиксерс» ведут в серии до четырёх побед 2-1. Эмбиид в этом матче набрал 33 очка, совершил 10 подборов, отдал 3 передачи и поставил 5 блок-шотов за 28 минут.

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