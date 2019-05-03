Шикарный аллей-уп Бена Симмонса и Джимми Батлера – в топ-5 дня в НБА

Сногсшибательный блок-шот центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида Каваю Леонарду, стремительная контратака «Торонто Рэпторс», начатая перехватом центрового Марка Газоля и законченная данком мощного форварда Паскаля Сиакама после наброса атакующего защитника Дэнни Грина, шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Филадельфии» Бена Симмонса и Джимми Батлера в быстром отрыве, роскошный проход лёгкого форварда «Торонто» Кавая Леонарда, завершённый мощным броском сверху, а также зверский «гвоздь» Эмбиида после сольного прохода от трёхочковой дуги оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.