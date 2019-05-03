Ухов: просыпался в холодном поту от большого количества комбинаций ЦСКА

Атакующий защитник ЦСКА Иван Ухов вспомнил об особенностях адаптации в команде перед началом нынешнего сезона.



«Я знал, что ЦСКА – серьёзный раздражитель для всех европейских команд, но не думал, что настолько. Почти на всех гостевых матчах Евролиги болельщики соперников так сильно свистят в нашу сторону, что порой думаешь: от такого шума могут лопнуть ушные перепонки. Это удивило. При этом в клубе делают всё, чтобы игрокам и тренерам было комфортно. Менеджмент продумывает множество деталей, и тебе остаётся сосредоточиться только на баскетболе.



У ЦСКА очень много комбинаций. Когда я приехал в начале сезона, то за несколько тренировок перед товарищеским турниром в Турции надо было запомнить целую серию комбинаций на первом, втором и третьем номерах. Голова была забита настолько, что было тяжело уснуть, а посреди ночи мог проснуться в холодном поту», – цитируют Ухова «Известия».