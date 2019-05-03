Родман: я, Джордан и Пиппен легко остановили бы и Леброна, и Дюранта

Одиозная экс-звезда НБА Деннис Родман уверен, что вместе с партнёрами по чемпионскому составу «Чикаго Буллз» 90-х годов Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном без труда справился бы с лучшими баскетболистами современной НБА.



«Знаете, кто смог бы остановить Леброна? Я, Джордан и Пиппен. Защищаться против Джеймса чертовски легко. У него нет никаких финтов в арсенале. Пиппен быстро закрыл бы его ещё до того, как он дошёл до меня.



Леброн играет слишком просто. Он полагается только на свои габариты. Рост 2,03 м и вес 115 кг – вот и все его козыри. А я оборонялся против парней ростом под 2.10 и весом 150 кг. Так что для меня это неважно.



То же самое относится к Кевину Дюранту.



Как только изучишь чью-то манеру игры, защищаться против них становится очень просто. Они просто очень высокие», – цитирует Родмана The Score.