Эмбиид: в «Филадельфии» нет эгоистов, не хотим зависеть от одного игрока

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал победу в третьем матче серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (116:95, 2-1). Эмбиид в этом матче набрал 33 очка, совершил 10 подборов, отдал 3 передачи и поставил 5 блок-шотов за 28 минут. Центровой заявил, что ему легко играть с партнёрами по команде даже без особой сыгранности.

«Важность «химии» в баскетболе переоценивают. Если у вас в составе хорошие игроки, то на площадке всё получается просто.

Мы в команде любим играть в пас, у нас нет эгоистов. Каждый понимает, что очень важно двигать быстрее мяч. Не хотим попадать в такие ситуации, когда всё зависит от действий одного игрока. Мы упрощаем нашу задачу с помощью того, что двигаем мяч», — приводит слова Эмбиида The Clutch Points.