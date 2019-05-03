Разыгрывающий «Реала» Кампаццо признан MVP Евролиги в апреле

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо был признан самым ценным игроком Евролиги в апреле, сообщает пресс-служба турнира.

Кампаццо помог своей команде выйти в «Финал четырёх» Евролиги. В апреле мадридцы в 1/4 финала победили «Панатинаикос» в серии (3-0). Кампаццо в апрельских матчах получил 19 баллов за эффективность. В среднем он набирал 9,8 очка и отдавал по 7,5 передачи за матч.

Напомним, что «Реал» является действующим победителем Евролиги. Кроме мадридцев в «Финал четырёх» также пробились ЦСКА (Россия), «Анадолу Эфес» (Турция) и «Фенербахче» (Турция). «Реал» в полуфинале сыграет с ЦСКА, а во втором полуфинальном матче сойдутся два турцеких клуба. Матчи будут проходить уже 17 мая.