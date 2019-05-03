Де Коло не поможет ЦСКА в первом матче серии плей-офф с «Нижним Новгородом»

Завтра, 4 мая, в Москве состоится первый матч четвертьфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Нижним Новгородом». Ожиданиями от него поделился наставник «армейцев» Димитрис Итудис. Специалист отметил сильные стороны соперника, а также посетовал на травму Нандо де Коло.

«Прежде всего, поздравляю все восемь команд, вышедших в плей-офф Лиги ВТБ. «Нижний» – очень боевая команда, молодая и амбициозная, обладающая хорошим тренером и сражающаяся до конца. Для нас это отличная серия, мы готовимся к первому матчу и знаем все трудности, которые ждут впереди.

У нас было четыре хорошие тренировки, плюс индивидуальная работа по физподготовке. Игроки в порядке. К сожалению, нам будет не хватать Нандо, он не тренируется, и это минус. Но, надеюсь, он присоединится к команде в следующие пару дней", — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Де Коло пропустит матч из-за травмы колена, полученную в четвёртом матче серии плей-офф Евролиги с «Басконией».