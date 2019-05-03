«Детройт» заинтересован в услугах Роуза

Руководство «Детройт Пистонс» рассмотрит вариант с подписанием контракта с разыгрывающим защитником Дерриком Роузом, сообщает Detroit Free Press. Предстоящим летом баскетболист получит статус свободного агента и, с учётом вероятного ухода из Мичигана Иша Смита, Роуз видится хорошей опцией для «Детройта».

Завершившийся регулярный чемпионат Роуз провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». Сезон-2018/2019 стал для него одним из лучших за последние годы и в какой-то момент он даже претендовал на получение звания лучшего шестого игрока. Всего в регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 поединке (13 в стартовом составе), набирая в них 18,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 передачи за 27,3 минуты в среднем.