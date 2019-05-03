«Лейкерс» предложит работу Тайрону Лю в ближайшие дни

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшие дни намерено предложить Тайрону Лю место главного тренера команды, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. При этом уточняется, что калифорнийцы не намерены рассматривать другие кандидатуры.

После завершения регулярного чемпионата руководство клуба прекратило сотрудничество с Люком Уолтоном. За минувший месяц менеджмент «Лейкерс» провёл по два собеседования с Тайроном Лю и Монти Уильямсом. Сегодня, 3 мая, стало известно, что Уильямс согласился возглавить «Финикс Санз».

Что касается Лю, то прежде он работал главным тренером лишь в «Кливленд Кавальерс». С командой из Огайо ему удалось завоевать титул. На старте сезона-2018/19 Тайрон был отправлен в отставку с поста главного тренера «Кавальерс».