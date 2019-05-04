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«Иберостар Тенерифе» стал вторым финалистом Лиги чемпионов ФИБА

«Иберостар Тенерифе» стал вторым финалистом Лиги чемпионов ФИБА
Баскетбол / Еврокубок

В Антверпене (Бельгия) завершился второй полуфинальный матч «Финала четырёх» Лиги чемпионов ФИБА, в котором встретились «Иберостар Тенерифе» и «Антверп Джайентс».

Команда из Испании неудачно начала встречу и после первой четверти проигрывала с разницей в 8 очков — 12:20. Но уже во второй десятиминутке «островитяне» перехватили инициативу и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 31:26. В третьей четверти на паркете шла равная борьба и разница в счёте сохранялась — 47:42.

Уже в заключительном игровом отрезке «Иберостар Тенерифе» совершил ещё один рывок и оформил уверенную победу — 70:54. Самым результативным в составе победителей стал Николас Бруссино, набравший 17 очков, у «Антвера» 13 баллов в актив записал Тайлер Калиновски.

Таким образом, в финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся «Виртус Болонья» и «Иберостар Тенерифе». Решающий матч состоится 5 мая.

Лига чемпионов ФИБА. 1/2 финала
03 мая 2019, пятница. 22:15 МСК
Иберостар Тенерифе
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Испания
70 : 54
(12:20, 19:6, 16:16, 23:12)
Антверп Джайентс
Антверпен, Бельгия
Иберостар Тенерифе: Бруссино - 17, Бейран - 14, Жилле - 11, Ньянг - 7, Айверсон - 5, Абромайтис - 5, Сан Мигель - 4, Уайт - 3, Бассас - 2, Саис - 2, Штайгер, Рикотти
Антверп Джайентс: Тэйт - 13, Калиновски - 13, Бако - 7, Дудзински - 7, Ли - 4, Томпсон - 4, Шопен - 3, Сандерс - 2, Акязили - 1, Донкор, Ванвейн, Мозес
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