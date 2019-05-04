«Иберостар Тенерифе» стал вторым финалистом Лиги чемпионов ФИБА

В Антверпене (Бельгия) завершился второй полуфинальный матч «Финала четырёх» Лиги чемпионов ФИБА, в котором встретились «Иберостар Тенерифе» и «Антверп Джайентс».

Команда из Испании неудачно начала встречу и после первой четверти проигрывала с разницей в 8 очков — 12:20. Но уже во второй десятиминутке «островитяне» перехватили инициативу и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 31:26. В третьей четверти на паркете шла равная борьба и разница в счёте сохранялась — 47:42.

Уже в заключительном игровом отрезке «Иберостар Тенерифе» совершил ещё один рывок и оформил уверенную победу — 70:54. Самым результативным в составе победителей стал Николас Бруссино, набравший 17 очков, у «Антвера» 13 баллов в актив записал Тайлер Калиновски.

Таким образом, в финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся «Виртус Болонья» и «Иберостар Тенерифе». Решающий матч состоится 5 мая.