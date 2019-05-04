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«Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» и повёл в серии 2-1, у Адетокунбо 32+13

«Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» и повёл в серии 2-1, у Адетокунбо 32+13
Баскетбол / НБА

В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» — 123:116. Первую четверть выиграли «кельты», но затем «олени» доминировали, а заключительная четверть выдалась равной.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов. 21 балл на счету Джорджа Хилла, 20 – у Криса Миддлтона.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов оформил Джейсон Тэйтум. Кайри Ирвинг набрал 29 баллов (реализовал 2 броска из 8 из-за дуги), 18 – Джейлен Браун, 17 – Эл Хорфорд.

«Милуоки» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч также состоится в Бостоне 7 мая, начало – в 2:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
04 мая 2019, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
116 : 123
(30:25, 26:30, 31:40, 29:28)
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Ирвинг - 29, Тейтум - 20, Браун - 18, Хорфорд - 17, Моррис - 16, Хэйворд - 10, Оджелей - 6, Уонамэйкер, Розир, Тайс, Ябуселе, Уильямс, Бэйнс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Хилл - 21, Миддлтон - 20, Коннотон - 14, Миротич - 13, Бледсо - 9, Лопес - 7, Ильясова - 5, Снелл - 2, Уилсон, Фрейзер, Брогдон, Браун
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