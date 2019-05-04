Матч «Портленда» и «Денвера» стал 2-м в истории плей-офф с четырьмя овертаймами

«Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс» понадобилось четыре овертайма, чтобы определить победителя в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА. Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась в пользу хозяев со счётом 140:137, 2-1.

Этот матч стал только вторым в истории плей-офф НБА, в котором было сыграно четыре овертайма. Впервые такое произошло 21 марта 1953 года, когда «Бостон Селтикс» одержал победу со счётом 111:105 во второй встрече полуфинала Восточного дивизиона с «Сиракьюс Нэшнлз».

«Трэйл Блэйзерс» и «Наггетс» проведут четвёртую игру серии в Портленде на арене «Мода-центр» 6 мая, начало — в 2:00 мск.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».