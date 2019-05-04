Йокич отыграл 65 минут в матче с «Портлендом», это лучший показатель с 1953 года

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич провёл на площадке 65 минут игрового времени в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:140, 1-2).

Показатель Йокича — лучший с 1953 года. Рекорд принадлежит игрокам «Сиракьюс Нэшнлз» Реду Роче и Полу Сеймуру, которые 66 лет назад отыграли по 67 минут во втором матче полуфинала Восточного дивизиона с «Бостон Селтикс» — (105:111 4ОТ).

Никола в третьей игре с «Портлендом» записал в актив трипл-дабл из 33 очков, 18 подборов и 14 результативных передач. 24-летний серб также совершил 2 блок-шота и 1 перехват. Центровой реализовал 13 бросков с игры из 25, включая 4 трёхочковых из 7, а со штрафной линии набрал 3 очка, совершив 5 попыток.