Роскошный дриблинг Ирвинга и эффектный блок-шот Адетокунбо — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф.

В подборку вошли роскошный дриблинг разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга, передача лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, эффектный блок-шот форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сокрушительный данк защитника «Селтикс» Джейлена Брауна и победный трёхочковый защитника «Трэйл Блэйзерс» Родни Худа.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Портленд» вышел вперёд в серии с «Денвер Наггетс», одержав победу на своём паркете в третьем матче со счётом 140:137 4ОТ. «Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» — 123:116, 2-1.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».