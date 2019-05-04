Мэлоун: извинился перед Йокичем за то, что он провёл на площадке 65 минут

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал игровое время центрового команды Николы Йокича в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:140 4ОТ, 1-2).

Сербский центровой провёл на площадке 65 минут. Этот показатель — лучший с 1953 года. Рекорд — 67 минут.

«Йокич — наш лучший игрок. Мы демонстрируем лучший баскетбол, когда он находится на паркете. Даже подумать не мог, что матч завершится только в четвёртом овертайме. Я извинился перед Николой. Он не жалуется», — приводит слова Мэлоуна журналист Washington Post Бен Голливер на своей странице в «Твиттере».

Йокич в третьей игре с «Портлендом» записал в актив трипл-дабл из 33 очков, 18 подборов и 14 результативных передач. 24-летний центровой также совершил 2 блок-шота и 1 перехват.