ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» и открыл счёт в серии плей-офф

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Нижним Новгородом». «Армейцы» сразу же завладели инициативой и уже в первой четверти повели с двузначным счётом — 23:10. А к большому перерыву подопечные Итудиса уже громили соперников — 47:23.

Во второй половине встречи на паркете практически ничего не изменилось: ЦСКА вёл игру и к концу третьей четверти оторвался от волжан на 36 очков — 71:35. Лишь в заключительном игровом отрезке хозяева сбавили темп и практически прекратили наращивать преимущество. В итоге ЦСКА отпраздновал победу со счётом 87:50.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У гостей 11 баллов в активе Сергея Торопова. Второй матч серии пройдёт в Москве 6 мая.