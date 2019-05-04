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ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» и открыл счёт в серии плей-офф

ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» и открыл счёт в серии плей-офф
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Нижним Новгородом». «Армейцы» сразу же завладели инициативой и уже в первой четверти повели с двузначным счётом — 23:10. А к большому перерыву подопечные Итудиса уже громили соперников — 47:23.

Во второй половине встречи на паркете практически ничего не изменилось: ЦСКА вёл игру и к концу третьей четверти оторвался от волжан на 36 очков — 71:35. Лишь в заключительном игровом отрезке хозяева сбавили темп и практически прекратили наращивать преимущество. В итоге ЦСКА отпраздновал победу со счётом 87:50.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У гостей 11 баллов в активе Сергея Торопова. Второй матч серии пройдёт в Москве 6 мая.

Единая лига ВТБ
04 мая 2019, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
87 : 50
(23:10, 24:13, 24:12, 16:15)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Боломбой, Питерс, Ухов, Антонов, Родригес, Воронцевич, Клайберн, Хиггинс, Хэкетт, Лопатин, Курбанов, Хантер
Нижний Новгород: Григорьев, Комолов, Астапкович, Жбанов, Узинский, Драгичевич, Торопов, Герасимов, Хаммер, Черапович, Бабурин
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