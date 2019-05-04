Лукич: расплачиваемся за то, что заканчиваем сезон без разыгрывающих

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал крупное поражение своей команды от ЦСКА (50:87) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, посетовав на отсутствие разыгрывающих защитников.

«В первую очередь нужно поздравить ЦСКА с отличной игрой, и дело не только в разнице в счёте. Они чётко выполнили установку, на которую у моей команды не было ответа. Я имею в виду прессинг наших защитников. Приходится расплачиваться за то, что заканчиваем сезон без разыгрывающих.



Ещё раз поздравляю ЦСКА. Они знают, чего хотят, знают, как этого добиться, и полностью заслужили победу.

В следующем матче мы будем выходить и бороться, но поймите, ЦСКА очень хорошо осведомлен о наших нынешних слабых сторонах. Им сейчас нет смысла что-либо менять. О полном восстановлении Григорьева речи пока не идёт. Просто у нас сейчас нет игроков, поэтому пытаюсь компенсировать ситуацию и даю ему шанс.



Что касается Торопова, то он молодец. В отдельные моменты показывал достойный баскетбол против такой команды, как ЦСКА. По остальным игрокам… соперник заставил нас сегодня играть так, и выход из этого трудно было найти», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».