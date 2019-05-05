В «Спартаке» объяснили откровенный танец группы поддержки в купальниках

Исполнительный директор петербургского баскетбольного клуба «Спартак» Юрий Обвалов прокомментировал резонансный танец группы поддержки перед матчем с «Самарой». Перед началом игры девушки из группы поддержки станцевали в купальниках. Многие болельщики посчитали танец неприличным и сравнили его со стриптизом.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Mikhail Golub.

«Эта группа у нас не первый раз выступает. До этого они, правда, были в плащах, а теперь вот в таких костюмах.

Время было уже 20:30, да и потом — никто же не раздевался. Выступление изначально планировалось именно таким. Это же не эротические танцы.

Ну вот такой номер, такие костюмы у них. Ну да, купальники. Никакую запретную грань мы не переступили. Возможно, на дневной игре такого делать действительно не стоило бы, но матч же был вечером», — цитирует Обвалова «Фонтанка».