Дюрант вошёл в топ-10 по результативности в плей-офф НБА, вытеснив оттуда Уэйда

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, набрав 46 очков в третьем матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс», довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 3976 (29,1 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Дуэйна Уэйда и вышел на 10-е место по результативности в плей-офф в истории лиги.



Теперь ближайшим к 30-летнему Дюранту является Тони Паркер (4045 очков в плей-офф), а его опережают также Джерри Уэст (4457), Карл Мэлоун (4761), Тим Данкан (5172), Шакил О'Нил (5250), Коби Брайант (5640), Карим Абдул-Джаббар (5762), Майкл Джордан (5987) и Леброн Джеймс (6911).



Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» в овертайме со счётом 121:126. После неё «Уорриорз» ведут в серии — 2-1. Дюрант в этом матче также совершил 3 подбора и отдал 6 передач за 50 минут.

«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2