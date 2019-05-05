О. Риверс: «Хьюстон» не мог остановить К. Дюранта, пока не вышел П. Такер

Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс выделил ключевой момент третьего матча второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» и отметил роль партнёра по команде лёгкого форварда Пи Джея Такера в успехе.



«Пи Джей Такер вышел и отзащищался против Кевина Дюранта, когда тот, казалось, поймал невероятный кураж. Это было потрясающе. Мы не могли остановить Дюранта, но Такер оказался способен, если не сдержать, то по крайней мере притормозить его. Пи Джей выиграл этот матч для нас», – приводит слова Риверса ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» в овертайме со счётом 126:121. После неё «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед 1-2. Такер в этом матче набрал 7 очков, совершил 12 подборов, отдал 3 передачи и поставил 2 блок-шота за 34 минуты.

«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2